Вячеслав Грозный: Казахстан выжал максимум из минимума в игре со сборной Украиной

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный прокомментировал ничейный исход матча квалификации на ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном.

—Казахи всегда относятся к матчам за сборную патриотично, играют до последних минут, дисциплинированно. В играх с топ-сборными украинцы выжимали максимум, когда из одного удара забили гол Франции, выиграли у Португалии, когда создали меньше моментов и забили из полумомента Испании. Теперь же казахи в Киеве выжали максимум из минимума, — передает слова 64-летнего тренера meta-raitings.com.ua.

Отметим, что Грозный пять раз выигрывал чемпионат России, являясь членом тренерского штаба московского «Спартака».