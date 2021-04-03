Дмитрий Орлов: Хорошо, что шайба залетела в ворота

29-летний защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от заброшенной шайбы в прошедшей встрече.

— Я просто подхватил шайбу, попытался прокатиться вперед и посмотреть, что могу сделать. Затем попытался бросить по воротам, и шайба в итоге попала в цель. Да, мне показалось, что игрок передо мной немного затронул шайбу. Но хорошо, что она залетела в ворота, а остальное уже не имеет значения, — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что россиянин в текущем сезоне НХЛ набрал восемь очков (5+3) в 32-х матчах.