Андрей Сильнов: Месяц назад у Загорулько диагностировали коронавирус

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов рассказал о причинах смерти Загорулько.
— Проблема с онкологией у него возникла достаточно давно, а месяц назад у Загорулько диагностировали коронавирус. Онкология продолжала развиваться, а найти онкологическую клинику, которая принимала бы пациентов с коронавирусом, нам не сразу удалось. В итоге Евгения Петровича на скорой увезли в больницу, но в легких стала скапливаться жидкость, и с каждым днем состояние только усугублялось, — приводит слова Сильнова RT.
Добавим, что у Загорулько осталось трое детей.
источник: «RT на русском»