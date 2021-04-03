Игрок «Тамбова» Еркин отказался от прохождения проверки на полиграфе

Игрок тамбовской команды, подозреваемый в незаконных ставках и участии в договорных матчах, Александр Еркин не захотел проходить тест на полиграфе.

— Еркин, как и Герман, отказался проходить полиграф после консультаций с юристом. Такое решение не связано с тем, что футболисты чувствуют за собой какую-то вину, это связано с тем, что факты, которые им якобы вменяют, отсутствуют, поэтому причины проходить детектор лжи они не видели, — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова источника.

Напомним, что в конце марта «Тамбов» отстранил Еркина и Германа от тренировок.