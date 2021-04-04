«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 в рамках домашнего матча 30-го тура английской Премьер лиги.
На гол нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека, забитого на 13-й минуте, манкунианцы ответили точными ударами своих форвардов Маркуса Рэшфорда (62) и Мэйсона Гринвуда (83).
Идущий вторым «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и оторвался от третьей команды чемпионата «Лестера» на 4 балла. 11 апреля клубу предстоит выезд в Лондон к «Тоттенхэму».
«Брайтон» с 32 очками остался 16-м. 12 апреля клуб примет дома «Эвертон».
Английская Премьер- лига