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04 апреля 23:24
автор: Максим Скороходов

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном»

Встреча проходила в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 в рамках домашнего матча 30-го тура английской Премьер лиги.

На гол нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека, забитого на 13-й минуте, манкунианцы ответили точными ударами своих форвардов Маркуса Рэшфорда (62) и Мэйсона Гринвуда (83).

Идущий вторым «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и оторвался от третьей команды чемпионата «Лестера» на 4 балла. 11 апреля клубу предстоит выезд в Лондон к «Тоттенхэму».

«Брайтон» с 32 очками остался 16-м. 12 апреля клуб примет дома «Эвертон».

Английская Премьер- лига

30-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Брайтон» (Брайтон) - 2:1 (0:1)

Голы: Рэшфорд, 62, Гринвуд, 83 - Уэлбэк, 13.

источник: «Советский спорт»
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