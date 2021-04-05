Лавиолетт – об игре Самсонова: Он дал нам шанс выиграть этот матч

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского вратаря Ильи Самсонова в победном матче команды.

— Он сделал несколько действительно важных сэйвов. Думаю, первый период для него был действительно хорошим. Он дал нам шанс выиграть этот матч. Мы ощущали отголоски трех матчей за три с половиной дня, так что спасибо ребятам за то, что они выстояли, — приводит слова наставника «столичных» официальный сайт «Вашингтона».

Добавим, что 24-летний голкипер в текущем сезоне отыграл 13 матчей, сделав один шатаут.