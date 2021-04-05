Воробьев назвал переломный момент в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Восточной конференции.

— Переломным моментом была вторая игра в Балашихе, где мы проиграли в овертайме. Там было неоправданное удаление Пашнина, и в большинстве Толчинский здорово бросил. Если бы мы выиграли тот матч, то серия развернулась бы в другую сторону, стало бы 2-0 в нашу пользу, — передает слова Воробьева Sport24.

Добавим, что омский «Авангард» выиграл в Казани у «Ак Барса» в первом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:1. Сегодня там же состоится вторая игра серии.