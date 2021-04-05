Рафаэль Бенитес: «Ливерпуль» постарается интенсивно прессинговать «Реал»

Экс-наставник «мерсисайдцев» и «сливочных» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» примет английский «Ливерпуль».

— Явного фаворита не вижу, обе команды хороши. Думаю, «Ливерпуль» постарается делать то, что лучше получается — прессинговать как можно интенсивнее. «Ливерпуль» постарается сделать игру быстрой, но «Реал» будет держать мяч. Команда, которая задаст свой темп, добьется успеха, — приводит слова испанского специалиста Marca.

Добавим, что Бенитес приводил «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2004/05 годов.