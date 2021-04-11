«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии

Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции на своем льду проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:3 ОТ.

На 16-й минуте матча счет открыли гости – с передачи Ильи Ковальчука отличился Семен Чистяков.

За девять с половиной минут до конца основного времени матча игрок казанцев Дмитрий Воронков с передачи своего тезки Юдина счет сравнял.

На 54-й минуте хозяева реализовали большинство – отличился все тот же Воронков, у которого в ассистентах на этот раз оказался Станислав Галиев.

За 58 секунд до финальной серии Илья Ковальчук восстановил равновесие в счете с передачи Дениса Зернова.