Зинедин Зидан: Чтобы выйти в полуфинал ЛЧ, от нас требуется провести очередной мощный матч

«Реал» всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в первом матче с «Ливерпулем» и в игре чемпионата Испании с «Барселоной», но должны будем вновь сыграть на максимуме.

Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Команда готова к таким испытаниям. Она всегда готова, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Реал» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Ответная игра состоится 14 апреля. Начало в 22:00 (мск).