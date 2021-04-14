UFC официально анонсировал третий бой между Макгрегором и Порье

Промоушен UFC официально объявил анонсировал третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
По информации пресс-службы организации, бой пройдет 10 июля в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе.
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Первый бой между Макгрегором и Порье состоялся в сентябре 2014 года. Ирландец одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде. Во втором поединке в январе 2021 года успех праздновал Порье. Американец выиграл техническим нокаутом во 2-м раунде.