Николас Тальяфико: Я бы хотел однажды поиграть в Серии А

28-летний футболист амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико отреагировал на интерес в свой адрес со стороны лидера Серии А.

Контракт защитника с действующим клубом истекает в июне 2023 года.

— «Интер» — топ-клуб с большой историей. Мне нравится, что клуб проявляет интерес ко мне, но я реалист и предпочитаю фокусироваться на том, что происходит сейчас. Я счастлив в «Аяксе», посмотрим, как сложится будущее. Очевидно, у меня итальянская фамилия, есть корни в Дженоа и Калабрии. Я бы хотел однажды поиграть в Серии А, — передает слова аргентинца Football Italia.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Тальяфико 22 раза выходил на поле, забил один гол и отдал две результативные передачи.