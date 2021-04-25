Рауль Рианчо: «Спартак» вышел играть с ЦСКА первым номером

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белые вышли играть в матче с ЦСКА в рамках 27-го тура российской премьер лиги с позиции силы.

«Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой! Конечно, красная карточка Ахметова предопределила результат дерби, но и до удаления красно-белые смотрелись здорово. Команда Тедеско вышла играть первым номером и, как следствие, добилась положительного результата», - приводит слова Рианчо «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА играл большую часть встречи меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова на 37-й минуте, а единственный гол матча забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.