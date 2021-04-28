Садовская убрала флаг Польши в финале чемпионата мира по шашкам

Польская шашистка Наталья Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны со стола в финальном матче чемпионата мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной, сообщает телеканал «Россия 24».

Напомним, ранее организаторы сняли российский триколор со стола Тансыккужиной прямо во время матча, после чего отечественная спортсменка проиграла партию.

Позже президент Польской федерации шашек Дамиан Решка извинился за инцидент.

Напомним, из-за санкций ВАДА российским спортсменам запрещено использовать национальную символику и гимн.

В настоящее время счет в финальном матче 32:28 в пользу Садовской.