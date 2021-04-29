Владимир Плющев: У ЦСКА было слишком много импровизации при игре в большинстве

Заслуженный тренер России Владимир Плющев дал комментарий о победе омского «Авангарда» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

«В финале всегда все тяжело, все через кровь и боль. Считаю, что он получился, но только для одной команды. Вторая может занести весь плей-офф себе в пассив. Однозначно «Авангард» заслужил победу, без вопросов. Хотя мой клуб, который меня воспитал в свое время, даже не понял, как играл последние матчи. Настолько безразлично и аморфно – не очень хорошо это смотрелось. Дело даже не в «пять на три», хотя это действительно надо реализовывать. У хорошей команды это должно от зубов отскакивать. Посчитайте, сколько было у ЦСКА большинства в этом плей-офф и сколько они реализовали – все встанет на места. Все розыгрыши – сплошная импровизация, а должна быть хорошая схема розыгрыша. Импровизация бывает в концовке, а не с самого начала. Поэтому и большинства не было. А не имея его, как можно претендовать на какой-либо приз?» – цитирует Плющева «Чемпионат».

Напомним, «ястребы» обыграли в шестом матче финала ЦСКА (1:0) и выиграли серию со счетом 4-2. Единственную шайбу за две секунды до конца первого периода с передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский.