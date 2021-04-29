Сеск Фабрегас: Приятно смотреть, как Головин работает с мячом

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал игру своего одноклубника Александра Головина.

«Первым делом я отмечу в Головине его технику – она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Белоруссии, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом. Еще он кажется не очень мощным, так же как Глеб. Он мне во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные», – сказал Фабрегас на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Полузащитник сборной России провел 18 матчей в текущем сезоне французского чемпионата, забив четыре гола и сделав восемь передач. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко.