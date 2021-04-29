ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гамбург 0 Карлсруэ 0 П1 1.50 Х 4.40 П2 6.50
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Гамбург Тауэрс 0
Испания - Примера 20:00 Барселона 0 Гранада 0 П1 1.13 Х 9.90 П2 20.0
Германия - Бундеслига 20:00 Лёвен Брауншве 0 С.Оливер Баске 0
Товарищеские матчи (сборные) 20:30 Молдавия 0 Украина 0
Германия - Бундеслига 21:30 Ратиофарм Ульм 0 Крайльсхайм Ме 0
Лига Европы 22:00 Манчестер Юнай 0 Рома 0 П1 1.49 Х 4.80 П2 6.80
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Арсенал 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.85
Португалия - Примейра 22:30 Маритиму 0 Брага 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
29 апреля 18:08
автор: Евгений Лиманский

Сеск Фабрегас: Приятно смотреть, как Головин работает с мячом

Российский футболист забил четыре гола в чемпионате Франции.

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал игру своего одноклубника Александра Головина.

«Первым делом я отмечу в Головине его технику – она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Белоруссии, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом. Еще он кажется не очень мощным, так же как Глеб. Он мне во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные», – сказал Фабрегас на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Полузащитник сборной России провел 18 матчей в текущем сезоне французского чемпионата, забив четыре гола и сделав восемь передач. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко.

источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шарангович и Мальцев принесли "Нью-Джерси" победу над "Филадельфией"Тарасова и Морозов будут тренироваться в "Хрустальном"Юниорская сборная России упустила победу над ФинляндиейНи стыда, ни совести: узнай звезду по голому фотоСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола«Идеальна»: олимпийская чемпионка Тиманина показала топлес-фото
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
КДК зафиксировал уйму судейских ошибок. Главный итог — амнистия Ахметова
28 апреля состоялось очередное заседание КДК РФС по заявлениям клубов с жалобами на судейство. Вот его основные итоги.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика