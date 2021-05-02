Рейес проиграл нокаутом Прохазке в главном бою UFC Vegas 25

Чешский боец Иржи Прохазка нокаутировал американца Доминика Рейеса в главном бою турнира UFC Vegas 25.

Победу бывшему чемпиону японского промоушена Rizin во втором раунде принес бэкфист, после которого экс-претендент на титул чемпиона UFC оказался на настиле и не смог продолжить поединок.

Для Прохазки это был второй бой в UFC, в июле 2020 года он одержал досрочную победу над еще одним экс-претендентом на титул в полутяжелом весе Волканом Оздемиром. Всего в ММА чешский боец одержал 28 побед, потерпев три поражения и один поединок завершил вничью. Для Рейеса этот проигрыш стал третьим кряду. Ранее он спорным судейским решением уступил чемпиону промоушена Джону Джонсу, а затем проиграл нокаутом Яну Блаховичу.

Добавим, что в со-главном бою турнира американец Каб Свонсон уже на 63-й секунде проиграл нокаутом грузину Гиге Чикадзе.