Павел Буре: Поражение в финале разочаровывает, но общий результат на турнире внушает оптимизм

Двукратный призер Олимпиад Павел Буре с оптимизмом смотрит в будущее российского хоккея, после того как юниорская сборная России дошла до финала чемпионата мира.

«Конечно, поражение в финале - это всегда разочарование. Мы должны воспитывать психологию победителя, поэтому ставим себе только одну цель - золото, - сказал Буре. - Тем не менее результат на прошедшем турнире внушает оптимизм. Два раза подряд мы выходим в финал, хотя в какой-то момент мы вообще оставались без медалей на этом уровне», - приводит слова Буре ТАСС.

Напомним, что в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России уступила Канаде (3:5), а два года назад россияне проиграли шведам (3:4 ОТ).