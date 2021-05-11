Плей-офф НХЛ в трех дивизионах может стартовать 15 мая

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил, что три дивизиона, базирующихся в США, могут начать плей-офф до того, как Северный завершит регулярный чемпионат.

«Мы хотели завершить регулярный чемпионат и получить как можно больше информации, но мы стремимся к тому, чтобы начать плей-офф в предстоящие выходные», — приводит официальный сайт лиги слова функционера.

Планируется, что первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли начнется в трех дивизионах 15 мая.

В Северном дивизионе останутся три матча между «Ванкувером» и «Калгари», последний из которых пройдет 19 мая. Отметим, что только «Флэймз» имеют теоретические шансы на выход в плей-офф.