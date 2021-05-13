Правительство РФ одобрило поправки в законодательство, направленные на борьбу с «договорняками»

Правительство Российской Федерации в четверг приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, сообщает «РИА Новости».

Дынные поправки направлены на борьбу с договорными спортивными соревнованиями и были разработаны Министерством спорта с целью выполнения Россией обязательств перед Конвенцией Совета Европы.

В соответствии с новым законопроектом закрепляются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация».

«В спорте нет места нечестной игре. Соблюдение правил справедливой борьбы - одна из главных ценностей олимпизма. Россия выступает за честный спорт и продолжит бороться с любыми проявлениями противоправного влияния на результаты соревнований. Принятие законопроекта создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований», - приводит слова министра спорта Олег Матыцин «РИА Новости».