Sport24 закрепился среди самых цитируемых спортивных СМИ

По подсчетам Liveinternet.ru, Sport24 также значится среди трех самых посещаемых спортивных изданий России. Портал, собирающий статистику, оценивает ежедневный, еженедельный и ежемесячный трафик, а также переходы из соцсетей, поисковиков и по ключевым словам.

По словам главреда Sport24 Самвела Авакяна, издание нацелено на формирование информационной повестки дня и становление лидером мнений. Спортивный портал ориентируется на стандарты качественной журналистики и профессиональной экспертизы. В его интересы также входит создание новых форматов. По мнению Авакяна, это позволит не только масштабировать Sport24, но и развить все направление спортивной журналистики.

Sport24 основан в 2018 году. Издание входит в холдинг S8 Capital, созданный Арменом Меружановичем Саркисяном. На портале можно найти самые свежие новости, интервью, аналитические материалы, фоторепортажи и видео, посвященные мировому и отечественному спорту. Уже третий год издание вместе с компанией PwC составляет топ успешных отечественных атлетов.

S8 Capital нацелен на разработку и развитие высокотехнологичных решений для проектов в самых разных сферах. В группе компаний Армена Саркисяна объединены Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото»), телекоммуникационный оператор Next Mobile, страховой агрегатор Страховка.ру и другие активы. Таким образом Саркисяну удалось аккумулировать в холдинге интерес к информационным технологиям, лотереям, онлайн-медиа и другим направлениям бизнеса.