Вячеслав Фетисов - о снятии флага ИИХФ: Происходит какая-то самодеятельность

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение мэра Риги Мартиньша Стакиса убрать флаг Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в центре города.

«Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться. Происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет. И если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело. А если нет, то за данный поступок нужно нести наказание», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, президент ИИХФ Рене Фазель попросил рижского градоначальника Стакиса вернуть государственный флаг Белоруссии в латвийской столице на время проведения чемпионата мира. В противном случае он потребовал снять флаги ИИХФ. В ответ на это мэр заявил, что он распорядиться снять флаги Международной федерации хоккея.