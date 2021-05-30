Аспиликуэта заявил, что победа в финале Лиги чемпионов была достигнута командными усилиями

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта поблагодарил всех причастных к лондонскому клубу за возможность участвовать в победном финале Лиги чемпионов.

«Я хотел бы упомянуть всю команду. Только некоторым посчастливилось быть в этом матче на поле, но готовилась вся команда, персонал, тренеры, абсолютно все, и это потрясающе, это сыграло свою роль. Это командная победа. Подготовка и энергетика в раздевалке были замечательными. Я знаю, каково это – не попасть в состав, когда в команде такая конкуренция, но я отдал все ради команды. Огромное спасибо моим товарищам, тренерам, персоналу, просто невероятно, что я смог это испытать», - приводит слова Аспиликуэты пресс-служба «Челси».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Челси» противостоял другой английский клуб «Манчестер Сити». Судьбу трофея решил единственный забитый мяч, его автором стал полузащитник «синих» Кай Хаверц.