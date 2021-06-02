Брагин - о победе над Белоруссией на ЧМ: Просил игроков в первом перерыве не терять концентрацию

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал игру своих подопечных в матче группового этапа чемпионата мира с Белоруссией (6:0).

«Говорил команде в первом перерыве не терять концентрацию. Шла подготовка к плей-офф, должна быть полная концентрация. Карнаухов не играл, так как дали ему отдохнуть. Посмотрели на Шалунова, Галимова. Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев», - приводит слова наставника «Советский спорт».

Напомним, что сборная России вышла в плей-офф с первого места группы A и сыграет в четвертьфинале с Канадой.

Матч состоится 3 июня. Начало в 20:15 (мск).