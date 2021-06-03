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03 июня 17:14

Продажи лотерейных билетов «Столото» нарастили целевые отчисления в бюджет на поддержку спорта почти

Объем целевых отчислений в поддержку спорта на конец 2020 года достиг почти 15 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем на конец 2019 года. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты РФ разных уровней от лотерейной деятельности (включая целевые отчисления) на конец 2020 года превысил 29 млрд рублей. За прошлый год такие выплаты выросли на 6 млрд рублей

Рост популярности государственных лотерей у населения России лежит в основе наращивания объема отчислений от лотерейной деятельности, получается, что каждый житель страны, купивший лотерейный билет, голосует рублем за развитие в нашей стране доступной каждому спортивной инфраструктуры. Делается это под пристальным контролем со стороны государства. Ведь целевые отчисления от лотерейной деятельности идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Сам бренд «Столото» («Технологическая компания «Центр») входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна и является крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей: Спортлото, Русского лото и др. Организаторами всех лотерей выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Проведение лотерей осуществляется под надзором Федеральной налоговой службы. Кроме того, весной этого года ТК «Центр» добровольно присоединилась к системе налогового мониторинга, что стало еще одним индикатором прозрачности деятельности компаний Саркисяна.

«Государственные лотереи продолжают вносить существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в стране. Участие наших граждан в лотерее позволит инвестировать в социально значимые проекты. Тем более что мы приступили к реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая направлена на оздоровление нации, вовлечение людей в занятия спортом, строительство современной инфраструктуры», – отметил Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации.

Новая Стратегия развития включает в себя 11 направлений, которые охватывают не только профессиональный спорт, но и любительский, в том числе детский. Новые положения предусматривают развитие соответствующей инфраструктуры для занятий разными видами спорта, а также создание и использование высокотехнологичных платформ в индустрии спорта. Стратегия также предполагает проведение комплекса мероприятий по международному сотрудничеству.

«Несмотря на то, что в 2020 г. пандемия драматически сказалась на лотерейном рынке, так же, как и на других розничных развлекательных сервисах, мы продолжили добиваться своей цели по формированию целевых отчислений в поддержку и развитие физической культуры и спорта в стране, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целевые отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов «Столото» за 2020 г. составили в 2,4 млрд. руб. Для сравнения, в рамках распоряжения Правительства РФ на софинансирование государственных программ субъектов РФ в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием будет направлено 2 млрд. руб. Уверены, что целевые отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов «Столото» за 2020 г. внесут соразмерный вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта и в улучшение качества жизни россиян», – отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital.

Кроме обязательных выплат в государственный бюджет от лотерейной деятельности, «Столото» часть собственных средств от распространения лотерей направляет на благотворительность и поддержку спортивных соревнований и организаций, из года в год продолжая финансировать проекты Федерации регби и бокса, Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга, Российского союза спортсменов (в задачи которого входит помощь ветеранам российского спорта) и многих других. Помимо этого, компания-распространитель остается спонсором Всероссийских соревнований по вейксерфингу. Также компании Саркисяна, входящие в холдинг S8 Capital, поддерживают проекты МГИМО, спортивные в том числе.

Среди благотворительных фондов, которым оказывается помощь, можно назвать такие как «Подари жизнь», «Дом с маяком», фонд Константина Хабенского. «Столото» также уже дважды поддерживало проект «Доброшрифт», нацеленный на помощь детям с ДЦП.

Прошлый год был необычным для всех – в разгар пандемии холдинг помог нескольким больницам, предоставив им высокотехнологичные оборудование, в частности, необходимые системы временного вспомогательного кровообращения и аппараты ИВЛ, острую нехватку которых отмечали в разных регионах страны.

СПРАВКА

«Столото» – крупнейший распространитель государственных лотерей, организаторами которых являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, является частью холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна, который специализируется на создании высокотехнологичных цифровых продуктов. В S8 Capital Саркисяна входят сразу несколько высокотехнологичных компаний: Price.ru, Strahovka.ru, Next Mobile и Sport24.

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