Дмитрий Чернышенко напомнил о необходимости получения паспортов болельщика перед стартом Чемпионата

Напомним, билет на матч только с паспортом болельщика обеспечивает допуск на стадион. Для иностранных граждан он дает возможность безвизового въезда в Россию - с 29 мая по 2 июля 2021 года.

«На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление Паспортов болельщика FAN ID. Более 40 тысяч из России, остальные из других государств - Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других.

Болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в Санкт- Петербурге совсем скоро - 12 июня, подали 1 тысячу заявок. Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи и имеет билет на руках – для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить Паспорт болельщика. Для иностранных граждан он дает возможность безвизового въезда в Россию», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Справочно:

Всем зрителям, которые планируют посетить матчи УЕФА ЕВРО 2020™️ в Санкт-Петербурге, необходимо заранее получить Паспорт болельщика. FAN ID должен быть у всех болельщиков вне зависимости от возраста: и у взрослых, и у детей.