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09 июня 14:00

Дмитрий Чернышенко напомнил о необходимости получения паспортов болельщика перед стартом Чемпионата

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал журналистам о количестве оформленных паспортов болельщика накануне Чемпиона Европы по футболу УЕФА 2020. 

Напомним, билет на матч только с паспортом болельщика обеспечивает допуск на стадион. Для иностранных граждан он дает возможность безвизового въезда в Россию - с 29 мая по 2 июля 2021 года.

«На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление Паспортов болельщика FAN ID. Более 40 тысяч из России, остальные из других государств - Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других.

Болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в Санкт- Петербурге совсем скоро - 12 июня, подали 1 тысячу заявок. Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи и имеет билет на руках – для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить Паспорт болельщика. Для иностранных граждан он дает возможность безвизового въезда в Россию», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Справочно:

Всем зрителям, которые планируют посетить матчи УЕФА ЕВРО 2020™️ в Санкт-Петербурге, необходимо заранее получить Паспорт болельщика. FAN ID должен быть у всех болельщиков вне зависимости от возраста: и у взрослых, и у детей.

Адреса Центров выдачи FAN ID:

• Москва, ул. Лужники, 24, стр. 4

• Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 48

• Санкт-Петербург, Приморский проспект, 72. ТЦ «Питерлэнд», 2 этаж

График работы Центров выдачи FAN ID с 7 июня 2021 года: пн.- вс.: с 09:00 до 21:00 (без перерывов).

Болельщикам, в том числе из других государств, для получения Паспорта необходимо зарегистрироваться на сайте www.fan-id.ru, заполнив свои персональные данные, загрузить фотографию и дождаться одобрения.

После этого заявитель получает электронную форму Паспорта болельщика на электронную почту, указанную при регистрации.

Электронная форма действительна только для въезда в Россию и выезда из России. Для прохода на стадион необходимо получить FAN ID на заламинированном бланке в одном из Центров выдачи.

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