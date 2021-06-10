Владимир Камельзон: Выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос» был просто блестящим

Заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Анастасии Павлюченковой над словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос» (7:5, 6:3).
«Выход в финал Анастасии был просто блестящим, и это прежде всего отражение того, что не все потеряно в женском теннисе в России, что еще надо над этим поработать, и мы сможем снова увидеть наших игроков. В финале были и Веснина с Карацевым, жаль, что не выиграли. На фоне того, что женщины в последнее время нас не очень радовали своими результатами, Павлюченкова - просто молодец. Я ее поздравляю от всей души, от всей федерации, от всех болельщиков тенниса и желаю ей хорошего финала», - приводит слова Камельзона ТАСС.
В финале «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Барбара Крейчикова (Чехия).