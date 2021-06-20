Станислав Черчесов: Мы знаем, как бороться со своими проблемами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему отсутствия болельщиков в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной Дании.

«Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорим о слове «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача - хорошо выполнять свою работу и добиваться результатов », - цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная России после двух туров группового раунда набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы B. Датская команда, проиграв оба матча на турнире, располагается на последнем месте.