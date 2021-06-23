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23 июня 18:56
автор: Александр Поволоцкий

Бывший вице-президент «Мерседеса»: Мне не в чем обвинить Мазепина, но Шумахера тоже можно понять

Немец завершил гонку 19-м, россиянин - последним.

Бывший вице-президент «Мерседеса» Норберт Хауг высказался относительно инцидента, который произошел на Гран-при Франции между партнерами по команде «Хаас» Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

«Мне не в чем обвинить Мазепина. Шумахеру лучше было бы сделать вид, что ничего не случилось. Реакцию Мика тоже можно понять, в том числе его недовольство после гонки. У них был инцидент в Баку, который произошел на гораздо более высоких скоростях, и тогда я гораздо критичнее оценил действия Мазепина. Здесь же скорости были не такими высокими, к тому же Мазепин в повороте находился на внутренней траектории», - цитирует Хауга Motorsport Total.

Напомним, что на старте Гран-при Франции Мазепин атаковал и обогнал Шумахера. Немец был вынужден проехать по обочине трассы.

источник: Motorsport-Total
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