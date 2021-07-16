В Казани прошел отборочный этап Red Bull UCI Pump Track World Championship по BMX-фристайлу

Участник соревнования Ирек Ризаев поделился мнением о новой площадке, а также рассказал о недавно полученной травме.

Отметим, что гонщик примет участие в состязаниях по BMX-фристайл на Олимпиаде в Токио.

«Бывает после травм страх в голове, что может произойти что-то похожее. У меня были страхи после предыдущей травмы подбородка при самом банальном развороте. После этого казалось, что я могу упасть, и где-то полгода во время катания на велосипеде периодически в голове простреливал страх. Но потом это забывается и проходит. А с нынешней травмой такого нет, потому что по большей части она случилась не по моей вине, такого не должно было произойти и, надеюсь, больше никогда не произойдет: я буду проверять сам площадки, на которых соревнуюсь.

Площадка в Казани мне хорошо знакома, и более того, я участвовал в проектировании части трасс парка. После ее открытия количество человек, которые посещают парк, растет с каждым месяцем, больше детей можно увидеть на BMX, скейтбордах, роликах – площадка по-настоящему пользуется популярностью. И благодаря парку этот вид спорта развивается. На мой взгляд, это самая лучшая площадка для этого вида спорта, и сам парк много предоставляет разнообразных площадок для активных видов спорта», - приводит слова Ризаева «Профиль».

Напомним, Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.