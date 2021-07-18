Победительница этапа Red Bull UCI Pump Track World Championship рассказала о начале карьеры в BMX

Победительница женских соревнований российского отборочного этапа Red Bull UCI Pump Track World Championship по BMX-фристайлу Александра Коновалова рассказала о начале своей карьеры.

«В Pump Track я пришла случайно. Я занимаюсь профессионально велоспортом, но в другом направлении. У нас в городе Ижевск построили недавно специальную площадку для Pump Track, меня это очень заинтересовало, решила попробовать, тренер меня поддержал: «Если нравится, то пожалуйста, пробуй». И я каждый день каталась, тренировалась, решила приехать сюда на соревнования, и, как оказалось, не зря – выиграла и получила путевку в финал в Португалию», - приводит слова спортсменки «Профиль».

Напомним, что соревнования прошли в Казани.

Коновала получила путевку на чемпионат мира в Португалию.