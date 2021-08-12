Анзор Кавазашвили: Караваеву еще играть и играть, чтобы стать как Фернандес

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил уровень игры двух фланговых защитников сборной России – футболиста ЦСКА Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева из «Зенита».

– Если Фернандес откажется играть за сборную, это будет с его стороны большой ошибкой и бедой для сборной. Он серьезный и подготовленный защитник, ответственный, Марио очень нужен сборной. Он уже готовый игрок, а Караваеву надо еще играть и играть, чтобы стать как Фернандес. Разница есть. Караваев получит свою порцию времени, когда будет положено. А пока на этом месте лучше Фернандеса нет, – цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, ранее Фернандес допустил, что может завершить свои выступления за национальную команду. В общей сложности 30-летний игрок провел за сборную 32 матча, забив пять голов.

Что касается Караваева, то на счету 26-летнего россиянина 16 проведенных встреч в составе сборной.