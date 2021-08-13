2021 год уже добавил России больше 1000 лотерейных миллионеров – чудеса, да и только

По итогам первого полугодия 2021 г. 57% лотерейных везунчиков — лица мужского пола и 43% ¬— женщины. Однако, как показывает статистика «Столото», женщины выигрывают более крупные суммы.

Что касается федерального ритейла, по количеству лотерейных миллионеров в I полугодии 2021 г. лидируют сеть Х5 Retail Group — 37 миллионеров, «Магнит» — 28, «Красное и Белое» — 27. Счастливчики также купили свои выигрышные билеты в магазинах «Бристоль» и «О’КЕЙ», в региональном продуктовом ритейле, в салонах мобильной связи «МТС» и «Билайн», на АЗС «Лукойл».

Благодаря государственным лотереям люди становятся богаче, это факт. И этот факт доказан цифрами: в I полугодии текущего года 255 лотерейных миллионеров купили свои выигрышные билеты в отделениях Почты России, 205 — в киосках и точках продаж «Столото», 184 — на основной и мобильной версиях сайта www.stoloto.ru, 142 — в мобильном приложении, а еще 100 счастливчиков — в «Лотереях Москвы», партнерской сети «Столото».

О росте количества лотерейных миллионеров рассказали в «Столото» (входит в состав холдинга S8 Capital, владелец Армен Меружанович Саркисян ). Очевидно, что количество участников гослотерей отражает достаточно высокий уровень доверия россиян к ним. Если говорить о сегодняшних непростых временах, которые нам всем приходится переживать, то становится очевидно: участвуя в лотерее, мы как бы «утилизируем» стресс. Выигранный миллион — не просто пачка купюр. Это момент чуда. Чуда, в которое нам хочется верить всегда. Вне зависимости от того, насколько реальность в данный момент нас неприятно удивляет.

По итогам I полугодия 2021 г. в государственных лотереях, распространяемых под брендом «Столото», был разыгран призовой фонд в размере 17,166 млрд руб., а выигрышными стали 96,179 млн. билетов.

По итогам первых шести месяцев текущего года лидером стала лотерея «Рапидо» ¬— счастливчик из Омской области, участвуя в этой лотерее, выиграл 58,117 млн руб. На втором месте — «Спортлото «6 из 45» с выигрышем в 57,927 млн руб.

В целом картина выглядит так:

1. «Рапидо» (Омская область) – 58 117 700 млн руб.

2. «Спортлото «6 из 45» (Липецкая область) – 57 927 225 млн руб.

3. «Спортлото «6 из 45» (ХМАО) – 29 464 850 млн руб.

4. «Рапидо» (Челябинская область) – 25 345 917 млн руб.

5. «12/24» (Москва) – 20 183 235 млн руб.

6. «Всё или ничего» (Новосибирская область) – 19 967 004 млн руб.

7. «Спортлото «5 из 36» (Москва) – 17 411 104 млн руб.

8. «Рапидо» (Москва) – 15 670 794 млн руб.

9. «Всё или ничего» (Ставропольский край) – 12 210 240 млн руб.

10. «Рапидо» (Краснодарский край) – 11 921 510 млн руб.

Первая десятка регионов-счастливчиков по общей сумме выигрышей за I полугодие не поменялась, однако некоторые регионы изменили свои позиции внутри Топ-10: Москва стабильно возглавляет рейтинг регионов с суммой выигрышей около 4 млрд руб.

Самое большое количество миллионеров в первом полугодии 2021 г. было зафиксировано по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото». Тогда за один день в России появился сразу 581 лотерейный миллионер. Распределение главного приза в 1 млрд руб. на 1000 призов по миллиону впервые за всю мировую историю лотерей было определено самими участниками в ходе голосования. Общий призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото», состоявшегося 1 января 2021 г., составил более 2,3 млрд руб., а выигрышными оказались 11,7 млн билетов.

Случайность — это непознанная закономерность

Лотерейные технологии основаны на принципах математической вероятности: любой выигрыш, маленький или огромный — абсолютно случаен. Не существует никаких хитростей или схем. Комбинацию, которая стопроцентно принесет выигрыш, не знает никто. Однако все та же статистика розыгрышей государственных лотерей показывает, что в среднем каждый четвертый билет оказывается выигрышным. Но, как и во всем, здесь есть свои нюансы: вероятность удачного исхода зависит от самой лотереи, тиражного предложения и количества проданных на конкретный тираж билетов.

В «Столото» («Технологическая компания «Центр», входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являющемся крупнейшим (но не единственным) распространителем всероссийских государственных лотерей, организаторами которых выступают Минфин России и Минспорт России, построили целую технологическую платформу, позволяющую осуществлять деятельность по распространению гослотерей максимально прозрачно и безопасно на каждом из этапов – от продажи лотерейных билетов до выплаты выигрышей. С 2021 года деятельность компания ТК «Центр» (бренд «Столото» ей принадлежит) еще больше контролируется государством, так как крупнейший распространитель государственных лотерей присоединился к системе налогового онлайн-мониторинга ФНС.

Лотерейные билеты сегодня можно купить через сайт лотерейного интернет-супермаркета www.stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото», а также более чем в 100 тыс. точек продаж. В числе партнеров «Столото»: Почта России, федеральный продуктовый ритейл ведущие телекоммуникационные компании, сети АЗС и пр.

В целях повышения качества клиентского сервиса «Столото» открывает специализированные центры выплаты крупных выигрышей, один из которых месяц назад стартовал в Санкт-Петербурге. Там участники могут достаточно оперативно оформить выигрыш вплоть до 600 тысяч руб., пройти требующуюся по №115-ФЗ идентификацию при получении суммы от 15 000 руб. и проконсультироваться по вопросам, касающимся участия в государственных лотереях.

Открывшийся в северной столице центр выплаты крупных выигрышей «Столото» добавился к уже имеющимся 45 000 точек получения выигрышей в 85 регионах страны. Для еще большего повышения комфорта участия в гослотереях в этом году срок обращения за выигрышами в лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения был увеличен до 1000 дней. Если победитель по какой-то причине за этот срок не успевает обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода, чтобы обратиться за выигранными денежными средствами в лотерейный центр.

Справка

Армен Меружанович Саркисян – бизнесмен и меценат, основатель бренда крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото» и хозяин высокотехнологичного многопрофильного холдинга S8 Capital, который специализируется на разработке и развитии продуктов в сферах IT, финансов, цифровых медиа, электронной коммерции и ритейла. S8 Capital имеет собственную лабораторию, где проводится тестирование новых технологичных решений и запуск продуктов в сфере FinTech. Холдинг насчитывает более 2000 специалистов. S8 Capital Саркисяна, помимо «Столото», объединяет такие известные проекты и компании, как Next Mobile, Strahovka.ru, Price.ru, Sport24.ru.