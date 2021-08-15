Юрий Первак: Грамотная работа рассчитана на результат, а не на пиар

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак рассказал, какие ошибки по отношению к клубу совершает супруга Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Вот посмотрите, как работает в «Челси» Марина Грановская. Никаких скандалов, клуб выигрывает Лигу чемпионов, и уже не первый раз; подписывает таких игроков, как Лукаку... И никогда не выносит сор из избы. Это пример грамотной работы, которая рассчитана на результат, а не на пиар», - приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Салихова после того, как ушла из «Спартака», завела телеграм-канал, где регулярно критиковала руководство красно-белых, но 9 августа супруга Федуна объявила о том, что закроет страницу.