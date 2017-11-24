Обозреватель «Советского Спорта» в США, как и все мы, с нетерпением ждет решения МОК по участию российской сборной в Олимпиаде-2018. Но предлагает не отказываться от Олимпиады заранее, а найти «главный вопрос», и ответ на него.

В романе Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» жители некоей планеты строят суперкомпьютер, чтобы он дал им Главный Ответ Жизни, Вселенной и Вообще. Компьютер урчит и клокочет несколько миллионов лет, и наконец-то выдает решение: 42. Когда люди спрашивают у него, что это значит, компьютер отвечает: «Это вы поймете, когда узнаете, в чем заключается Главный Вопрос».

Предупреждение: в этой заметке содержится крамольная мысль в количестве одной штуки. Если вы не считаете себя подготовленными к крамольным мыслям, лучше всего было бы немедленно уйти с сайта, отключить интернет, разбить компьютер скалкой и постараться забыть все, что с вами произошло в последние пару минут. Если вы читаете это на бумаге, сейчас же сожгите газету, а пепел съешьте. Предварительно растворив в «дюшесе». Так лучше усвоится. Если вы решили продолжить читать, то знайте, что за последствия «Советский Спорт» ответственности не несет. Это ваш выбор.

Выбор, который сделал я, тоже приносит мне немного боли. Примерно год назад я решил читать практически все, что выходит в российской спортивной прессе на тему допинга. Не для того, чтобы быть самым образованным в данной области человеком в мире, а исключительно с одной конкретной целью: найти в бурлящем потоке информации и эмоций главный вопрос, который решит все допинговые проблемы России. Потому что, как мудро заметил покойный английский фантаст, без правильно поставленного вопроса ни один ответ не поможет.

Вот примерный перечень найденных мной вопросов. В том или ином виде они появляются из раза в раз, в последнее время – с нарастающим уровнем истошности в формулировках.

«Куда смотрят наши чиновники и почему не защищают спортсменов?»

«Кто позволил предателю Родченкову сбежать с территории великой Родины?»

«Кто проплатил травлю российского спорта?»

«Какой симметричный ответ надо приготовить России?»

«Изжила ли себя ВАДА?»

«Во что превратился МОК?»

«Доколе западные партнеры будут смешивать спорт с политикой?»

«Допинговая истерика – признак страха перед вставшей с колен державой или просто индикатор скорого краха так называемой западной демократии?»

«Где ваши доказательства?»

Впрочем, этот список можно было бы сократить до одного вопроса и одного восклицания. Классических и вечных, как сама Великая Русь.

Восклицание: «Вот кто виноват! (Наши внешнеполитические враги и вставшая в пятую колонну внутренняя контра)».

Вопрос: «Что делать (чтобы отмазать российских допингеров от наказания, а Россию – от спортивных санкций)?»

А вот и то, из-за чего я вас предупредил. Главный Вопрос. Количество раз, которое я встретил его в российской прессе, равняется Главному Ответу из первого абзаца минус 42.

«А может быть, просто не жрать допинг?»

Извините, получилось грубо. Давайте, я сформулирую это помягче.

«А может быть, просто не жрать разработанные лучшими в мире российскими специалистами совершенно нормальные и вкусные биостимуляторы, которые наши западные партнеры тоже, мы верим, жрут ложками, а иначе как они выигрывают, и почему вообще им можно, а нам нельзя? Может быть, нам это просто не жрать?»

Вот давайте-ка им зададимся. И только не надо метать в меня стрелы вашего гнева и притворяться дурачками. Вы все сами прекрасно знаете даже и без доказательств.

Людей, искренне и истово в глубине души верящих в то, что никакого системного русского допинга в помине нет, а Григорий Родченков все выдумал из головы и длинного доллара ради, не существует, или крайне мало, что показывают все опросы на предмет веры в чистоту российского спорта на различных сайтах.

Есть люди, верящие в то, что Запад ненавидит Россию и в то, что Россия должна бороться с ним любыми средствами.

Есть люди, верящие в то, что «жрут все».

Есть люди, верящие в то, что охота на русский допинг мотивирована политикой, а данные расследования подогнаны под ответ.

Но в то, что российские спортсмены действительно кристально чисты и пили только колодезную водицу, освященную Михалковым и Охлобыстиным, ни один нормальный человек верить не может.

Вы все прекрасно понимаете. Ну вот просто, если совсем уж честно. Понимаете же, да? И задаетесь совершенно не теми вопросами. Второстепенными. Нечестными. Не приближающими ответ. Не знаю, почему. Может быть, просто привыкли. Может быть, разыгрывать из себя жертву просто приятнее. Но вот на ненавидимом вами Западе эти вот ваши мерзкие «партнеры» правильными вопросами задаваться умеют. Спросите у Лэнса Армстронга. Спросите у Мэрион Джонс. У Джастина Гэтлина поинтересуйтесь. Как часто они имели счастье читать статью с заголовком: «Наш долг – защитить наших спортсменов»? Кто шел за них на баррикады? Кто кричал про антиамериканский заговор?

Тот факт, что сборную США нынче не отстраняют ни от каких пхенчханов можно объяснить мировой закулисой, Соросом, Обамой, Маккейном и даже масонами. А можно – умением правильно реагировать.

«Может быть, нам просто не жрать? Не кормить? Не покрывать? Не выгораживать? Показать себя честными и адекватными людьми, а не взбешенными истериками?»

Уверяю вас, так все проблемы можно решить. За один день буквально. Собственно, дисквалификация и прочие драконовские меры имеют только эту цель – научить Россию задавать себе эти вопросы. Чтобы один раз, оставшись без Олимпиады, россияне задумались о том, стоит ли оно того… Вот только короткие и простые пути – оно как-то не в отечественных традициях, правда? Проще сыграть «на опережение» и послать Олимпиаду к черту. А дальше -то что?