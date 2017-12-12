Илья Ковальчук: У нас есть патриотизм в сердцах. Наше сердце никто не заберет
Нападающий СКА Илья Ковальчук выступил от лица сборной России на заседании Олимпийского комитета России.
«От лица сборной России по хоккею, хочу сказать, что все эти санкции – это дорога в никуда! Хоккейный турнир на Олимпиаде – это одно из самых центральных событий Игр, поэтому мы обязаны туда поехать, обязаны показать, что мы настоящая «красная машина», – сказал Ковальчук.
«Что касается флага и гимна – это полный абсурд и несправедливость. У нас есть гордость, честь и патриотизм в сердцах. Наше сердце никто не заберет. Эта ситуация должна сплотить всех, и олимпийцев, и болельщиков – всю нашу огромную страну! Дай Бог, по окончании Олимпиады, мы с высоко поднятой головой пройдем под нашим гимном и флагом», – подытожил хоккеист.