«От лица сборной России по хоккею, хочу сказать, что все эти санкции – это дорога в никуда! Хоккейный турнир на Олимпиаде – это одно из самых центральных событий Игр, поэтому мы обязаны туда поехать, обязаны показать, что мы настоящая «красная машина», – сказал Ковальчук.

«Что касается флага и гимна – это полный абсурд и несправедливость. У нас есть гордость, честь и патриотизм в сердцах. Наше сердце никто не заберет. Эта ситуация должна сплотить всех, и олимпийцев, и болельщиков – всю нашу огромную страну! Дай Бог, по окончании Олимпиады, мы с высоко поднятой головой пройдем под нашим гимном и флагом», – подытожил хоккеист.