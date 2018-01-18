Кто будет показывать?

Российскому зрителю Зимние игры покажут сразу три федеральных вещателя – «Первый канал», «Матч ТВ» и «Россия 1». Ранее о своем желании транслировать Олимпиаду объявлял только «Первый канал». А после допингового скандала ВГТРК заявила, что «Россия 1» вообще отказывается показывать Игры. Но из предложения «Телеспорта» ясно, что и «Россия 1», и «Матч ТВ» все же будут транслировать Олимпиаду. Сотрудник «Телеспорта» Татьяна Лобачева в интервью РБК подтвердила, что реклама действительно будет продаваться на этих трех каналах.

Причем тут «Телеспорт»?

Вообще, продажей рекламы на федеральных каналах занимается Национальный рекламный альянс. А вот для таких «особых эфирных событий» как Олимпиада требуется специальный посредник – агентство Петра Макаренко «Телеспорт». В список «особых» также входят и чемпионаты мира и Европы по футболу. Все права на трансляцию Зимних Игр в России также принадлежат именно «Телеспорту».

Как и по какой цене?

Реклама на особых спортивных событиях, как известно, продается по другим законам, нежели в федеральном эфире. Если там за основу берется рейтинг, то во время Олимпиады решающее значение имеет минута рекламы. По традиции первые предложения от «Телеспорта» получают глобальный партнеры МОК. В их число входят – Alibaba Group, Coca-Cola, Visa и др. Только после окончательного решения этих «больших игроков» рекламу начинают предлагать прочим рекламодателям.

Как утверждают три источника в сетевых рекламных агентствах, в среднем одна минута рекламы во время трансляции Олимпийских игр обойдется в 2-2,5 млн рублей. Стоит заметить, что цена может различаться в зависимости от рекламодателя. Но в целом, верхняя и нижняя граница ценника именно такая.

Дороже или дешевле?

По сравнению с Олимпиадой 2014 года, цена на одну минуту рекламы заметно упала. Ранее «Телеспорт» продавал рекламу по 3,2 млн рублей за минуту. Тогда агентство Петра Макаренко разработало особую систему скидок. Например, для 20-секундного ролика в каждом часе трансляций стоимость минуты была уже не более 1,8 млн рублей. А если рекламодатель приобретал 40 секунд в час, то минута стоила уже 1,6 млн рублей. В этот раз «Телеспорт» также будет использовать свою олимпийскую скидочную модель.

А желающие есть?

В неофициальной беседе руководители рекламных агентств отмечают, что спрос на рекламу во время Олимпиады пока не велик. Одной из главных причин можно считать низких рейтинг Игр и большую разницу во времени с европейской частью России. Большинство соревнований будет проходить в первой половине дня, что никак не может гарантировать большую аудиторию у телеэкранов в будни.

Определенную негативную роль сыграет отстранение сборной России от Олимпийских игр и выступление спортсменов под нейтральным флагом. Отсутствие некоторых олимпийцев также может снизить рейтинг.

Кроме того, как отметил один из топ-менеджеров рекламных агентств, сейчас у рекламодателей нет дополнительных бюджетов на осуществление выхода в Олимпийский эфир.