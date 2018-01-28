Ведущий российский скелетонист Александр Третьяков рассказал «Советскому спорту», что пока не задумывается о том, какое решение вынесет САS.

– Ваши интересны в Спортивном арбитражном суде (САS) в Лозанне представляют отечественные юристы?

– Юристы из Швейцарии, но у меня нет отдельных юристов. Эти люди защищают интересны всех спортсменов нашей федерации.

– Что думаете по поводу возможного вердикта?

– Честно говоря, даже ничего не хочу думать и гадать. Осталось несколько дней и все станет известно.

Александр ТРЕТЬЯКОВ Родился 19 апреля 1985 года в Красноярске Чемпион мира (2013), обладатель Кубка мира (2008/09) и бронзовый призер Олимпиады-2010. Чемпион Европы. 22 ноября 2017 года решением МОК за нарушение антидопинговых правил лишен золота Олимпиады-2014 и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. ЛИЧНОЕ ДЕЛО

– Уже два месяца продолжается ситуация с вашим отстранением от Олимпийских игр. Как в таком состоянии тренироваться, выступать на соревнованиях?

– Конечно, все это неприятно, но за этот время я уже привык жить в такой ситуации, она стала нормой.

– Если САS вынесет отрицательный вердикт, как его воспримите?

– Будет решение – тогда буду думать. А сейчас не хочу себя настраивать заранее на то или иное решение.

– Ваши главные соперники, например, семья Дукурсов изменили к вам отношение после решения МОК о вашем отстранеии?

– Мы практически не общались на этапах Кубка мира: привет, пока. И все общение, никто в душу не лез.

– Вы где сейчас находитесь?

– Дома, в Красноярске.

– Какие планы на следующий сезон?

– Вообще об этом не думал.

– Сборная России перед Олимпиадой лишилась многих лидеров. Это случайно, или целенаправленная политика?

– Не могу комментировать, потому что не знаю.

КУБОК МИРА-2017/18. МУЖЧИНЫ. ИТОГИ

1. Юн Сун Бин (Корея) – 1545

2. Аксель Юнг (Германия) – 1507

3. Томас Дукурс (Латвия) – 4164

4. Мартин Дукурс (Латвия) – 1440

5. Никита Трегубов (Россия) – 1426

...9. Александр Третьяков (Россия) – 1138