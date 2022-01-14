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В Пекин - вместе с ZASPORT!

Сегодня в ТЦ «Арена Плаза» на Ленинградском проспекте состоялось официальное открытие экипировочного центра ZASPORT для спортсменов и членов делегации, которые отправятся в Пекин на XXIV Олимпийские зимние игры.
В Пекин - вместе с ZASPORT!
14 января 2022 19:48
автор: Юрий Волохов

В мероприятии приняли участие Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина. Они пообщались с членами мужской сборной по керлингу, узнали их мнение о новой коллекции, а также ответили на вопросы журналистов.

Станислав Поздняков:

- Впечатления от увиденного в экипировочном центре замечательные. Одно дело – наблюдать за показом олимпийской коллекции, который состоялся в декабре, и совсем другое – подержать вещи своими руками, обменяться мнениями о форме со спортсменами.

Уверен, наши атлеты будут самыми стильными на Олимпийских зимних играх в Пекине. Внимательно слежу за процессом экипировки коллег из других национальных олимпийских комитетов и не без гордости могу констатировать – наша линейка одежды и ее цветовая гамма делают коллекцию очень узнаваемой и оставляют крайне приятное впечатление.

Благодарен Анастасии Задориной и ее команде за проделанную работу. Напомню, что в этом процессе впервые в истории принимали участие и представители Комиссии спортсменов ОКР. Такой креативный творческий союз принес свои плоды. Теперь остается пожелать нашим олимпийцам добиться в Пекине самых высоких результатов, - подчеркнул глава ОКР.

При разработке каждой олимпийской коллекции команда ZASPORT отдает дань уважения стране и городу, который принимает у себя Олимпиаду. Надпись BEIJING (Пекин) размещена на футболках, бейсболках и полотенцах, а изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания, нанесено на футболки. Также обращают на себя внимание пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

Еще один яркий акцент – римские цифры XXIV, порядковый номер Игр в Пекине. Они размещены на наградном костюме, куртке, худи, флисовой толстовке и на защитной маске, вшитой в капюшон спортивного костюма.

Анастасия Задорина:

— Мы уже получили первые положительные отзывы от спортсменов по поводу экипировки. Каждый комплект, который получают олимпийцы и члены делегации, включает в себя 68 единиц – это теплые куртки, парадный, тренировочные костюмы, обувь, аксессуары.

Удобство атлетов для нас всегда на первом месте, поэтому мы использовали самые современные материалы, позволяющие ощущать себя максимально комфортно и в тепле, и на морозе. Еще одно преимущество коллекции – все элементы экипировки можно смешивать и сочетать между собой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, и мы обратили особое внимание на культуру Китая, и одним из главных в коллекции стал цвет цин, который символизирует силу и жизненную энергию. Я надеюсь, что он принесёт удачу нашим атлетам на играх. Готовимся болеть за Команду ОКР на соревнованиях!

Андрей Лунтовский, генеральный директор ВТБ Арены:

— Уже второй раз подряд на базе работы торгового центра организован экипировочный пункт Команды ОКР. Надеюсь, посещение ВТБ Арены, ставшей центром спортивной жизни Москвы, вдохновит наших спортсменов на победу и завоевание медалей высшей пробы.

В 2022 году главным девизом нашей компании стала фраза «Живи ярко, живи спортивно», и сотрудничество с брендом ZASPORT максимально точно транслирует определение данного слогана и его основной посыл: активная трудовая деятельность и пропаганда здорового образа жизни.

Одними из первых олимпийскую экипировку получили наши керлингисты. Скип Сергей Глухов, завершив примерку, не скрывал, что доволен: «Очень много наименований, фасонов, кроев, цветов. На каждый день Олимпийских игр теперь есть экипировка. Больше всего понравились свитер и пальто, да и в целом все вещи очень классные. Процесс подбора одежды тоже удобный: специалисты помогли всё примерить и определиться с правильными размерами».

Главный тренер сборной по керлингу Юрий Шулико, надев парадный черный костюм, отметил качество формы и сам процесс экипировки:

— Это будут мои третьи Олимпийские игры, поэтому есть с чем сравнивать. Подобные хлопоты очень приятные. Именно в момент, когда надеваешь форму, приходит осознание: «Я – олимпионик», — отметил он. — Экипировка функциональная, хорошо адаптирована под зимние виды спорта. Примерка пролетела незаметно, все было организовано четко, нестандартные вещи оперативно подобрали.

Согласился с коллегой и старший тренер мужской команды Александр Козырев: «Коллекция солидная, много вещей. Уже выбрал для себя несколько удобных спортивных костюмов, в которых буду регулярно ходить. Они не стесняют движения и крайне стильные. В общем, отлично подходят для повседневной жизни. Кстати, некоторые вещи мне подшили сегодня же, прямо на месте. Отмечу и цветовую гамму одежды – это что-то новое и необычное».

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 2 по 20 февраля.

источник: «Советский спорт»
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