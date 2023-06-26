Спортсменам разрешат принимать допинг на Олимпиаде. За что страдали русские атлеты?

За десятки лет существования жесточайшего допинг-контроля и главенствующей роли WADA в карательных мерах относительно спортсменов, не удивительно, что появились противники якобы чистых соревнований и дорогостоящих олимпиад, где декларируется на каждом шагу чистоплотность спорта, а на деле все это хозяйство давно уже превратилось в беготню контролирующих органов за фармакологическими достижениями человечества.

Австралийский бизнесмен разработал проект альтернативных Игр, на которых можно будет улететь результатами прямо в «физкультурный космос», т.е. та самая возможность показать результаты, когда на тебя не довлеет никакой допинг-контроль и никто после соревнований не таскает на утомительные тесты. Более того, никаких ненужных трат средств на целый аппарат чиновников и офицеров, которые целыми днями лазают с пробирками для сбора материала.

Недавно уроженец австралийского Мельбурна, проживающий в Лондоне, миллионер Арон Д'Суза сообщил о запуске скандального проекта Enhanced Games. В этом проекте уже принимают участие спортсмены, врачи и ученые, имена которых пока что не афишируются. Беспредельные игры планируется провести в декабре 2024 года. По мнению Арона, это прямой вызов олимпийскому движению, которое давно уже испортилось. «МОК фактически был однопартийным государством, управляющим миром спорта в течение 100 лет. А теперь появилась оппозиционная партия. Мы готовы к бою. Я знаю, что они будут играть грязно. Я знаю, что они собираются угрожать нам. Но в конечном счете мы знаем, что мы морально правы», — сказал Д'Суза AAP.

Уже известны пять спортивных категорий, в которых пройдут соревнования: легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, гимнастика и единоборства. Планируется ежегодное проведение подобных спортивных мероприятий. Арону Д'Суза крайне интересен предел человеческих возможностей, если спортсмена не ограничивать рамками принимаемых препаратов для улучшения результатов. Глава олимпийской миссии Австралии в Париже в 2024 году и бывшая олимпийская чемпионка Анна Мирес крайне потрясена подобными новостями: «Это шутка, если честно. Несправедливо, небезопасно — я просто не думаю, что это правильный подход к спорту».

Однако австралиец остается непоколебим в своих намерениях, декларируя мысль, что спортсмен взрослый человек и сам волен принимать решение относительно того, что ему и как делать со своим собственным телом. И, что ни одна спортивная федерация не вправе за человека решать свою судьбу.

Самый щепетильный момент, по мнению бизнесмена, заключается в препаратах, влияющих на вопросы старения человеческого организма. «Я хочу увидеть, как 40-, 50-, 60-летние люди побьют мировые рекорды, потому что современная медицина — это стержень борьбы со старением, это путь к источнику молодости. Ничто так не повысит производительность нашего общества, как предотвращение старения. Сейчас это звучит как научная фантастика, но мы живем в будущем, посмотрите на развитие искусственного интеллекта и других технологий. Причина, по которой борьба со старением так зашла в тупик в научном сообществе, заключается в том, что сотни миллионов долларов денег налогоплательщиков по всему миру идут на финансирование антинаучных органов, например, ВАДА, USADA — чья работа заключается в остановке научного прогресса. Реальность такова, что МОК и ВАДА создали небезопасную систему, которая вынуждает использовать средства повышения производительности в подполье».

Пока что не ясно, где именно пройдут такие необычные спортивные Игры, но в том, что альтернативные соревнования будут в разы дешевле традиционных – нет никаких сомнений, ведь самая большая статья расходов любых форумов – это содержание аппарата чиновников и медицинских работников. Интересно, что на веб-сайте организации уже существует список мировых рекордов, которых были лишены многие спортсмены из-за допинговой истории. В том числе, там есть фамилия скандального американского велогонщика Лэнса Армстронга.