Лучшие кейсы и инициативы отрасли в программе Экономического форума регионов России

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О предпринимательстве в спорте, лучших инвестиционных проектах, новых вызовах в фитнес-индустрии и маркетинговых технологиях в туризме расскажут лидеры отрасли.

В программе форума выступления ведущих экспертов с лучшими кейсами малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и спорта, ГЧП, инвестиционных проектов. Модератором сессии о предпринимательстве в спорте станет Владимир Волошин, партнер NewmanSport, IRONSTAR и ROSARUN. Он пригласил к дискуссии известных представителей индустрии спорта: Камила Гаджиева, президента промоутерской компании «Fight Nights Global»; Максима Журило, основателя школы правильного спорта I Love Supersport; Алексея Пшеничного, основателя, генерального директора федеральной сети спортивных магазинов «Высшая лига» и главного организатора массовых мультиспортивных соревнований в Краснодарском крае; Василия Смольного, основателя международной ЗОЖ-игры «Бешеная Сушка»; Александра Герасимова, основателя единого фитнес-абонемента Fit Most.

Владимир Волошин также примет участие в мероприятиях форума в качестве наставника B2B гостиной и в роли спикера. Он выступит на тему «Спортивно-событийный туризм как новый фактор развития экономики». Выступление будет ориентировано на тех, кто задумывается о поиске новой экономики для своих территорий. Таковыми, по мнению Владимира Волошина, могут быть курортные районы и города, где есть природа, история, традиции, ритуалы, обычаи и возможности для активных туристов, которые через призму спорта и приключений открывают для себя новые места. Сессия будет полезна тем, кто настроен на созидание и открытие площадок для событийного туризма в России, заинтересован в туристических потоках, которые обеспечивают такие массовые спортивные мероприятия, как: забеги, приключенческие трейлы, триатлоны, велогонки, плавание в открытой воде и т.п.

«Можно сказать, это уже глобальный тренд. Все эти события имеют положительный экономический эффект. Индустрия спортивно-событийного туризма постоянно развивается, плюс 10% в год прирост в денежном эквиваленте. Количество туристов, готовых отправиться в путешествие ради большого события и приключения, постоянно растет», – делится опытом Владимир Волошин. «Приезжая на место проведения, они оставляют немалые средства в местном бюджете. Например, за выходные проведения IRONSTAR в инфраструктуре Имеретинского курортного района в Сочи «оседает» больше 50 млн руб., что влечет положительный эффект в том числе и для малого и среднего бизнеса. Таким образом, и экономика курорта улучшается в возврате ВРП от предпринимательства, и узнаваемость места повышается, в том числе благодаря традиционным СМИ и социальным сетям», - отмечает спикер форума.

Зарегистрированные на официальном сайте участники форума смогут в течение трех дней бесплатно посещать дискуссионные сессии, круглые столы и семинары. Первый день будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта, второй − лучшим отраслевым кейсам и инициативам, третий − образовательным программам Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

Более подробная информация о программе Экономического форума регионов России «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции», регистрация участников и аккредитация СМИ на сайте: http://forumrosta.ru

По вопросам работы со СМИ, информационного партнерства обращайтесь к Cветлане Подлепецкой, тел.: +7 (919) 7773331, e-mail: podle_sv@forumrosta.ru

Справочно:

Основная задача Экономического форума регионов России «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции» − объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры. Организаторами выступают Администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Ростуризма.

На форуме выступят заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и другие представители профессионального сообщества.

Уникальное мультиформатное событие объединит на одной площадке основных стейкхолдеров туристской отрасли и спортивной индустрии.