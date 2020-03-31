Что будет, если игра возобновится, а COVID-19 не уйдет

Новости о переносах спортивных соревнований сегодня появляются каждый день. Организаторы строят планы по возобновлению чемпионатов и турниров, а спустя всего несколько дней меняют их на новые планы. Никто не знает, сколько продлится эпидемия, каковы будут ее последствия, вернется ли мир в прежнее измерение. Никакой определенности, одни прогнозы.

С крупными турнирами, такие как Олимпийские игры, Евро или чемпионаты мира по хоккею, все немного проще – их с весны и лета 2020-го отфутболили на год вперед, до лучших времен, а там будут разбираться, на каком свете будем к тому моменту жить и как тогда их проводить. В понедельник даже утвердили дату церемонии открытия Игр-2020 в Токио – 23 июля 2021 года. А вот с национальными чемпионатами, кубками мира, серией гран-при и теннисных турниров или североамериканскими лигами все намного запутаннее.

Есть ощущение, что все даты воскрешения «долгоиграющего» спорта, к которым нас ежедневно отправляют чиновники, назначаются исключительно по экономическим соображениям. Мол, давайте возобновим Кубок Стэнли в августе, тогда до сентября уложимся, заработаем денег, а следующий регулярный сезон НХЛ сдвинем на ноябрь. Как-нибудь да ужмемся.

Так примерно выглядят попытки спасти сезон в надежде не потерять рекламные контракты от телекомпаний и спонсоров в хоккее, футболе, баскетболе и других видах. Однако никто из руководителей этих турниров не говорит сегодня о том, что будет, если сезон летом либо осенью возобновится, команды и спортсмены выйдут на арены, и у кого-то из участников, не дай Бог, конечно, но найдут коронавирус. Есть ли план действий на этот счет и если есть, то покажите хотя бы его наметки.

Что тогда действительно делать? Изолировать заболевшего спортсмена или всю его команду? Отменять соревнование? Или наплевать на чертов COVID-19, как делает сегодня в Белоруссии ее президент, не соглашающийся умирать на коленях перед вирусом, и продолжать игру как ни в чем не бывало?

Если бы все могли взять пример с Батьки, ничто не мешало бы продолжать игру и сегодня – пусть и без зрителей. Однако этого не происходит, значит, наплевать не получится. При этом создается ощущение, что все нынешнее спортивное планирование с переносами/возобновлениями построено на том постулате, что коронавирус к лету исчезнет. Как исчезает в теплую погоду грипп. Или что в скором времени произведут вакцину либо же препарат, которым смогут лечить заразившихся китайской заразой, или же что вирус ослабеет до уровня обычного ОРВИ.

Между тем среди специалистов есть мнение, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет. Так, например, полагает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, COVID-19 нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, которую удалось победить окончательно, и этот вирус не исчезнет, так как хорошо передаётся и есть во всех странах мира. «Скорее всего, вирус с нами остается навсегда», - заявил врач в комментарии радиостанции «Говорит Москва». По его прогнозам, в будущем коронавирус действительно перестанет быть общественно опасным. Но это дело не ближайших месяцев.

Еще одна информация, касающаяся особенности COVID-19, пришла из Китая. Местные ученые провели исследование вылечившихся от коронавируса людей и выяснили, что они могут продолжать распространять его даже после отрицательного теста.

Ученые анализировали образцы из ротоглотки в разные дни в течение недели после выписки. Половина выздоровевших пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения всех симптомов и оставалась заразной в период от одного до восьми дней. При этом следует учитывать, что речь идет только о легкой форме COVID-19. Перенесшие более серьезное течение заболевания могут оставаться заразными для окружающих более длительное время.

О чем говорят эти данные применительно к спорту. Прежде всего о том, что надежды победить коронавирус окончательно летом или к осени имеют совсем небольшие шансы на успех. Вероятнее всего, жить с COVID-19 человечеству придется довольно долго. И, следовательно, спортивному миру предстоит в самое ближайшее время начать вырабатывать критерии безопасности проведения различных турниров, принимая во внимание риск появления заболевания у кого-то из участников.

Другой вариант – не проводить их совсем. Что означает, по сути, смерть большого профессионального спорта. Согласны ли мы на это? Понятно, что нет. Как ясно и то, что не все зависит в этом вопросе лишь от воли человека. Но если все же принимать за основу жизнеутверждающий сценарий, то меры спортивной безопасности необходимо прорабатывать уже сейчас.

Как это будет выглядеть? Можно предположить, что самих спортсменов будут ждать неоднократные проверки на вирус как перед самими турнирами, так и по ходу их проведения. А также сведется к нулю какой-либо контакт участников игры со зрителями (если они, конечно, останутся).

Сегодня эта связь нередко переходит в дружеские объятия, дарения игровой формы и инвентаря болельщикам, привлечением к матчам детей и подростков, типа болбоев. Да и сами трибуны за последние десятилетия продвинулись почти до самой бровки полей, если говорить о футболе. Хотя еще в 80-е в ряде стран отделяли участников игры от ее созерцателей решетками и рвом. Хотим мы того или нет, но и здесь нам грозит серьезный пересмотр укоренившихся традиций.

Журналистам, вероятно, можно будет забыть о послематчевых пресс-конференциях, а телевизионщикам – об экспресс-интервью у кромки поля. Непонятно, что делать с командными приветствиями до игры и объятиями-обменами футболками после. Да много чего пока еще не ясно, хотя очень хочется услышать хоть какие-то подробности от ответственных в этих вопросах товарищей.

Скоро им точно придется погрузиться в эту проблему с головой. Думать, согласовывать, просчитывать риски. Возможно, им удастся придумать что-то такое, чтобы спорт оставался безопасным, но не потерял в зрелищности. За что мы все его сегодня так любим.

Но прежде ждем от них ответа на главный вопрос: что будет, если игра возобновится, а COVID-19 не уйдет?