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Главная спортивная премия страны. Финал – совсем скоро!
02 декабря 11:30

Главная спортивная премия страны. Финал – совсем скоро!

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 9 декабря.

9 декабря «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой» в Лужниках примет торжественную церемонию определения и награждения лауреатов Национальной спортивной премии – одной из самых важных наград России за достижения в области развития и продвижения физической культуры спорта высоких достижений. В этом году премия проходит в рамках всероссийского проекта «Спорт – норма жизни». Ежегодно лауреатами премии становятся люди, регионы и спортивные объекты, благодаря которым российский спорт становится сильнее и привлекательнее.

Национальная спортивная премия проводится с 2010 года. Лауреаты определяются в три этапа. Первый этап – всероссийские конкурсов ходе которых со всей страны отбираются тройки лучших в каждой номинации. Второй – открытое народное онлайн-голосование. В этом году голосование шло с 26 октября по 4 ноября, а все участники получили более 130 тысяч голосов от болельщиков.

Некоторые результаты голосования выглядят следующим образом. В категории «Спортсмен года» номинации «Гордость России» лидерство захватил трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 гимнаст Никита Нагорный – он получил почти 2,6 тысячи голосов. А больше всего голосов получила Оренбургская область в номинации «Регион России» – 8,767.

Но решающее слово, в любом случае – за экспертным советом Национальной премии. Он вступает в дело после народного голосования и именно он определяет лауреатов премии, каждый из которых получит миллион рублей. В состав совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. В 2020 году в экспертный совет, например, входят олимпийские чемпионы Иван Едешко, Александр Карелин и Алина Кабаева.

В 2020 году Национальная спортивная премия проводится в 18 категориях одиннадцати номинаций.

В категории «Гордость России» представлены звёзды спорта известные даже тем, кто не следит за конкретно этими видами спорта. Так, на звание «Спортсмен года» претендуют конькобежец Павел Кулижников, установивший в 2020 новый мировой рекорд на дистанции в 1000 метров, двукратный чемпион мира 2020 года саночник Роман Репилов и лидер народного голосования, гимнаст Никита Нагорный, призёр Олимпиады 2016 года, многократный чемпион мира и Европы.

Тройка лучших спортсменок в борьбе за звание лучшей в 2020 году – гимнастка Ангелина Мельникова, легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова и художественная гимнастка Дина Аверина.

И последняя по списку, но не по значению тройка – это кандидаты на звание лучшего тренера 2020 года. Здесь каждый их номинантов – легенда нашего спорта. В «шорт-листе» – тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев, тренер по спортивной гимнастике Анатолий Забелин и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Тройку «спортсмен, спортсменка, тренер» выберут и в номинации «Преодоление», посвящённой тем, кто развивает адаптивный спорт. Народное голосование во всех трёх категориях выиграли сурдимпийцы – сноубордист Алексей Казанцев, лыжница Любовь Мишарина и тренер национальной сурдлимпийской сборной по сноуборду Павел Дьяков. Но в конкурентах у них не менее важные для российского адаптивного спорта люди. Так что самое интересное в «Преодолении» – впереди.

Кроме того, лауреаты Национальной спортивной премии будут определены в номинациях:

«Надежда России» в категориях «Спортивная школа года» и «Организация адаптивного спорта России». На звание лучшей школы претендуют организации из Кузбасса, Курска и Челябинска, а главной организацией адаптивного спорта года могут стать спортшколы из Красноярского края, а также Свердловской и Нижегородской областей.

«За служение спорту». Премия в этой номинации присуждается за вклад в развитие физической культуры и спорта – на неё претендуют авторы научных работ и различных проектов, связанных со спортом. Тройка номинантов-2020 – директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ Сергей Левушкин, заместитель директора ГАУ КО «СШОР «Труд» Надежда Клинушкина и ведущий специалист лаборатории проблем физической культуры и массового спорта ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» Владислав Столяров.

«Спортивная солидарность». Номинация для организаторов и функционеров, благодаря которым проходят крупные международные состязания, и чья работа посвящена укреплению международных спортивных отношений и улучшению спортивного имиджа России. На премию в этом году претендуют президент федерации подводного спорта России Анна Аржанова, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и директор по направлениям международного сотрудничества и планирования АНО «Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов» Юлия Ивченкова.

Отдельно отмечаются целые субъекты Российской Федерации – в тройку лучших в номинации «Регион России» входят те, в которых проводилось больше всего соревнований и в которых лучше всего развивалась и строилась спортивная инфраструктура, в том числе и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В 2020 году в номинации «Регион России» могут победить Воронежская, Тюменская и Оренбургская область. Совсем недавно, к слову, в Саракташском районе Оренбуржья благодаря проекту «Спорт – норма жизни» открыли крытый хоккейный корт.

В номинации «Эпоха в спорте» главные герои – спортсмены и тренеры, многие годы работающие на благо нашего спорта. К каждому имени тут можно добавить слово «легендарный». Фехтовальщик Марк Ракита, тренер по велоспорту Александр Кузнецов и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова – вот номинанты на премию.

Найдёт награда и представителей СМИ, делающих спорт популярнее. «Спортивный парнас» в категориях «Журналист года» и «Спортивная печатная и медиапродукция года». Лучшим журналистом станет кто-то из тройки Денис Казанский-Юрий Голышак-Василий Коннов, во второй категории соревнуются журнал «64 – шахматное обозрение», сайт sport24.ru и передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

В номинации «Спортивный объект России» три номинанта – многофункциональные спортивные арены: «ВТБ Арена» в Москве, красноярская «Платинум Арена» и «Авто Арена», построенная в Екатеринбурге. Кстати, место проведения торжественной церемонии вручения премии, «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой» в Лужниках – лауреат Национальной премии 2019 года.

Определят и лучшего регионального организатора сдачи норм ГТО. Номинация называется «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху», а в гонке за премией участвуют организации из Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодара.

Ещё одна номинация называется «Спорт для всех». В ней награждаются энтузиасты спорта, организовывающие физкультурно-спортивную жизнь на селе или по своему месту жительства и чья работа позволяет привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни. Этой же цели служит федеральный проект «Спорт – норма жизни», который призван к 2030 году увеличить до 70% количество жителей России, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Посмотреть трансляцию торжественной церемонии определения лауреатов можно будет на сайте Национальной спортивной премии sport-premia.ru 9 декабря. Начало в 19:00.

источник: «Советский спорт»
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