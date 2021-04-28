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«Мы делаем большое общее дело»
28 апреля 21:15

«Мы делаем большое общее дело»

В Москве состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Всероссийской федерацией плавания (ВФП) и Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) при поддержке Олимпийского комитета России.

- Подписание такого документа между одной из ведущих российских спортивных федераций и образовательным учреждением международного уровня - очень важное событие, - подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков. - В первую очередь, речь идет о подготовке специалистов по спортивному управлению из числа спортсменов и тренеров на базе РМОУ. Опыт, накопленный университетом, показывает, что такие люди востребованы и положительно оцениваются в том числе международными спортивными организациями. Поэтому сотрудничество между ВФП и РМОУ выглядит очень логично.

Президент ВФП Владимир Сальников отметил, что программа предполагает социализацию спортсменов после окончания карьеры.

- Мы делаем одно большое общее дело, - сказал Владимир Сальников. - Мы заинтересованы в сотрудничестве с Российским международным олимпийским университетом. Мы уже проводили с РМОУ совместную работу – организовывали курсы повышения квалификации для наших специалистов.

Тут мы единым фронтом будем обеспечивать интересное будущее нашим спортсменам, которые заканчивают карьеру.

Ректор РМОУ, академик РАО профессор Лев Белоусов подчеркнул важность социализации спортсменов после завершения ими профессиональной карьеры.

- Мне первый раз приходится сидеть за одним столом с двумя четырехкратными олимпийскими чемпионами, - начала свое выступление Лев Белоусов. – Спасибо за то, что идеи углубления сотрудничества РМОУ с Олимпийским комитетом России, с различными федерациями получает поддержку с обеих сторон. По образовательной программе ОКР мы подготовили уже больше 5 тысяч человек.

Ректор РМОУ отметил, что при поддержке ОКР Российский международный олимпийский университет все теснее сотрудничает с федерациями. Подписание меморандума о сотрудничестве между РМОУ и Всероссийской федерацией плавания тому подтверждение.

- С поиском своего места в жизни после завершения профессиональной карьеры сталкивается каждый спортсмен, - подчеркнул Лев Белоусов. – И для нас социализация, завершивших карьеру спортсменов, одно из ключевых направлений деятельности. Кроме этого, мы сейчас совместно с Олимпийским комитетом России уделяем внимание развитию антидопинговых программ на всех уровнях.

Согласно меморандуму, федерация и университет будут обмениваться экспертами, информацией и опытом, приглашать друг друга к участию в конференциях, семинарах, конгрессах и образовательных программах. Кроме того, слушатели РМОУ смогут проходить практику в ВФП, ее региональных структурах и на различных турнирах по плаванию, а представители федерации будут приглашаться для проведения учебных программ в вузе. Также университет будет принимать участие в социализации пловцов, завершивших карьеру, и содействовать в реализации федеральной программы «Плавание для всех».

Меморандум предусматривает также тесное взаимодействие сторон по вопросам развития и продвижения фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, поддержке научных и образовательных инициатив, а также передовых технологий в сфере спорта, эффективного обмена знаниями для успешной подготовки высококвалифицированных кадров, сохранения и формирование спортивного наследия.

источник: «Советский спорт»
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