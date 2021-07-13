Наша «Золотая дюжина» в Токио. Теннис: голодный Медведев и день рождения Весниной

В общем, скучно не будет. Точно. А начнем мы с тенниса, где гарантии побед вроде бы нет (хотя советую почитать ниже), но полно российских игроков с хорошими видами на пьедестал, только что выступавших на Уимблдоне.

Это не значит, что наши больше нигде ничего не выиграют. Наоборот, мы желаем сборной всяческих успехов и в боксе, и в велоспорте с греблей - будем только рады, если по ходу Игр там тоже прозвучит гимнозаменяющий концерт Чайковского. Но, уверяю, происходить это будет нечасто - и сейчас не угадаешь, когда и где именно. Зато отобранная нами «золотая дюжина» стопроцентно обеспечит вам полную гамму олимпийских эмоций: от хватаний за голову «как он мог проиграть?!» до победных прыжков-воплей у телевизора или компьютера.

Посему «Советский спорт» предлагает вам свой, сокращенный вариант Олимпиады - из 12 видов спорта, где Россия не просто участвует, а должна быть на первых ролях и брать медали. В большинстве случаев - включая золото.

За 16 дней в Токио и его окрестностях будут разыграны 339 комплектов наград в 45 видах спорта. Охватить эту громадину одним человеческим взглядом категорически невозможно - особенно от нас, с учетом шестичасовой разницы во времени. Из-за нее масса соревнований будет начинаться еще до того, как в Москве взойдет по-летнему раннее солнце.

Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев

Женщины: Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Вера Звонарева, Светлана Кузнецова (?)

Чтобы получить максимальную квоту в одиночных разрядах, требовалось по четыре человека в топ-56 рейтингов АТР и WTA, и это условие Россия выполнила играючи. Но потом вышла закавыка: в прошлый вторник Дарья Касаткина, уже включенная было в состав команды, снялась с Олимпиады по собственной инициативе, сославшись на трудный календарь сезона и физическое состояние. Экс-первая ракетка России в этом году находится на подъеме и уже выиграла два турнира, но теперь ее придется заменить.

По идее, место Касаткиной должно перейти к пятой россиянке по рейтингу – занимающей в нем 41-е место чемпионке US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009 Светлане Кузнецовой. Однако официального объявления о замене почему-то до сих пор нет. Людмила Самсонова, показавшая на Уимблдоне-2021 лучший результат среди наших девушек и поднявшаяся до 55-й ракетки мира, претендовать на Олимпиаду вряд ли может – в рейтинге от 14 июня (сразу после «Ролан Гаррос»), который является отборочным по регламенту, она находилась вне первой сотни.

Для парных разрядов разрешено дозаявлять еще по два человека каждого пола, и наша федерация этим воспользовалась, выставив в Токио опытнейших Елену Веснину с Верой Звонаревой (у мужчин кроме квартета лидеров классных теннисистов в стране нет). Уже известны составы четырех наших олимпийских дуэтов: Рублев/Хачанов, Медведев/Карацев, Павлюченкова/Кудерметова и Звонарева/Веснина. Осталось определиться со смешанными парами, но это можно сделать уже в Токио – матчи в миксте начинаются только 28 июля, и там могут играть лишь те, кто отобрался в других разрядах. С первым российским дуэтом Веснина/Карацев все понятно уже сейчас, предполагаемый вариант второго – Рублев и Кудерметова.

ЗВЕЗДА: ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

С «Ролан Гаррос» он вылетел в 1/4 финала, с Уимблдона – в 1/8, но это не помешало Медведеву остаться второй ракеткой мира, что, как вы понимаете, круче некуда. А в Токио он может быть «посеян» и первым: великий Новак Джокович, выиграв в Лондоне третий из четырех турниров «Большого шлема» (собрать все титулы за год с 1969-го не удавалось ни одному теннисисту) и узнав, что в турнир в Токио пройдет без зрителей, засомневался и сейчас оценивает шансы на свое участие, как 50 на 50.

Плюс еще три человека из топ-10 – Доминик Тим, Денис Шаповалов и сам Рафаэль Надаль - снялись давно и окончательно. Что ж, тем легче будет Медведеву, который после мучений на парижском грунте и британской траве вернется, наконец, в Японии на свое любимое покрытие - хард. Согласитесь, неплохая возможность реабилитироваться и, утолив победный голод, выиграть крупнейший на данный момент титул в своей карьере – при всем уважении к прошлогоднему итоговому чемпионату АТР.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: 1 АВГУСТА ВЕСНИНА ДОЛЖНА СТАТЬ ДВУКРАТНОЙ

Медведев Медведевым, но самый заманчивый теннисный сюжет этих Игр находится в другом месте. Если на обычных турнирах парные разряды заведомо проигрывают «одиночкам» по резонансу и призовым, то к Олимпиаде это не относится, здесь золото есть золото - хоть вдвоем, хоть всемером. И у Елены Весниной такое есть – как раз парное, из Рио-2016, завоеванное с Екатериной Макаровой. Последняя уже завершила карьеру, зато Веснина недавно вернулась на большой корт после рождения ребенка - и с тех пор успела дважды сыграть в финалах «Большого шлема»: в июне на «Ролан Гаррос» с Карацевым (это был дебют нового дуэта) и только что на Уимблдоне с Кудерметовой. Причем до титула в обоих случаях ей не хватило совсем чуть-чуть, одного-двух мячей!

Похоже, эта молодая мама сильно-сильно хочет стать двукратной олимпийской чемпионкой. Да не просто так, а подарить медаль… себе на 35 лет. Да-да! День рождения у Лены 1 августа и именно на это воскресенье назначены токийские финалы как у женских пар, так и в миксте. Блестящий, гениальный замысел, просто звезды сошлись!

Думаю, одна из двух «мин», заложенных хитрюгой Весниной, должна сработать. Смешанных дуэтов в Токио будет всего 16, а среди 32-х женских им с Звонаревой точно нет равных по опыту парных «Шлемов»: с учетом микста – 22 финала и 9 титулов на двоих. При том, что интернациональные дуэты – вроде тех, что этим летом вырывали у Весниной чемпионства в Париже и Лондоне, - на Олимпиаде запрещены. Так что вперед.

Медали России в теннисе на предыдущих Олимпиадах

Виды Золото Серебро Бронза Всего Место Атланта-1996 4 0 0 0 0 - Сидней-2000 4 1 1 0 2 2 Афины-2004 4 0 0 0 0 - Пекин-2008 4 1 1 1 3 1 Лондон-2012 5 0 1 1 2 4 Рио-2016 5 1 0 0 1 2 Токио-2021 5 ? ? ? ? ?

Начало и окончание соревнований: 24 июля – 1 августа

Расписание финалов

30 июля, пятница

6.00 (мск) -14.00. Мужчины, парный разряд

31 июля, суббота

6.00-14.00. Женщины, одиночный разряд

1 августа, воскресенье

6.00-14.00. Мужчины, одиночный разряд. Женщины, парный разряд. Микст