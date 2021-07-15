Пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены из-за допинга. Что это значит для сборной России?

Основанием стало расследование Всемирного антидопингового агентства по манипуляциям с базой данных московской лаборатории, которая в 2019 году (база, а не лаборатория) была передана WADA российской стороной с задержкой и в искаженно-подчищенном состоянии. Это все отголоски истории с Григорием Родченковым, из-за которой наши потеряли несколько медалей Сочи-2014, множество потенциальных призеров Рио-де-Жанейро-2016, Пхенчхана-2018 и в Токио тоже будут выступать в нейтральном статусе - без гимна, флага и, как выясняется теперь, не факт, что в полном составе.

Хотя время, чтобы оспорить вердикт FINA в Спортивном арбитражном суде, еще есть – до открытия Олимпиады остается восемь дней. Помните, как пять лет назад перед Рио россияне лихорадочно бегали по инстанциям CAS, отстаивая свое право участвовать в Играх? Там пловцы были в первых рядах и нескольким из них – например, Юлии Ефимовой – удалось добиться своего. Вот и сейчас президент нашей плавательной федерации Владимир Сальников сразу заявил, что ВФП намерена бороться за Кудашева с Андрусенко. Адвокаты уже подключились, и сегодня утром все необходимые документы были направлены в CAS.

Ну, а если не получится? Как потеря этих двоих скажется на результатах сборной России?

ШАНСОВ НА МЕДАЛИ У НИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО

По большому счету, никак. Разве что добавится еще одна, третья дистанция (из 37), на которой мы не сможем выступить в Токио – 200 метров баттерфляем, где только Кудашеву удалось выполнить квалификационный норматив. На майском ЧЕ этот 25-летний пловец был седьмым, а его победное время с недавнего чемпионата страны занимает в мировом рейтинге рекордов сезона 17-е место.