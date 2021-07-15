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Пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены из-за допинга. Что это значит для сборной России?
15 июля 14:36
автор: Лев Тигай
автор фото: Swimming World Magazine

Пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены из-за допинга. Что это значит для сборной России?

Международная федерация плавания объявила: Вероника Андрусенко и Александр Кудашев из нашей олимпийской команды, готовящейся к Играм в Токио, временно отстранены от соревнований.

Основанием стало расследование Всемирного антидопингового агентства по манипуляциям с базой данных московской лаборатории, которая в 2019 году (база, а не лаборатория) была передана WADA российской стороной с задержкой и в искаженно-подчищенном состоянии. Это все отголоски истории с Григорием Родченковым, из-за которой наши потеряли несколько медалей Сочи-2014, множество потенциальных призеров Рио-де-Жанейро-2016, Пхенчхана-2018 и в Токио тоже будут выступать в нейтральном статусе - без гимна, флага и, как выясняется теперь, не факт, что в полном составе.

Хотя время, чтобы оспорить вердикт FINA в Спортивном арбитражном суде, еще есть – до открытия Олимпиады остается восемь дней. Помните, как пять лет назад перед Рио россияне лихорадочно бегали по инстанциям CAS, отстаивая свое право участвовать в Играх? Там пловцы были в первых рядах и нескольким из них – например, Юлии Ефимовой – удалось добиться своего. Вот и сейчас президент нашей плавательной федерации Владимир Сальников сразу заявил, что ВФП намерена бороться за Кудашева с Андрусенко. Адвокаты уже подключились, и сегодня утром все необходимые документы были направлены в CAS.

Ну, а если не получится? Как потеря этих двоих скажется на результатах сборной России?

ШАНСОВ НА МЕДАЛИ У НИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО

По большому счету, никак. Разве что добавится еще одна, третья дистанция (из 37), на которой мы не сможем выступить в Токио – 200 метров баттерфляем, где только Кудашеву удалось выполнить квалификационный норматив. На майском ЧЕ этот 25-летний пловец был седьмым, а его победное время с недавнего чемпионата страны занимает в мировом рейтинге рекордов сезона 17-е место.

Андрусенко куда известнее и титулованнее, в ее коллекции даже есть две эстафетных медали ЧМ – не в коротких бассейнах, а в настоящих, 50-метровых. Правда, эти награды завоевывались под девичьей фамилией Попова и последняя из них датируется 2017-м. То был пик ее плавательной карьеры: именно четыре года назад в Будапеште Андрусенко установила рекорд России на «двести кролем», который держится до сих пор – 1.55,08, и всего восемь сотых не дотянула до личного пьедестала чемпионата мира.

Сейчас Веронике 30, и отборочный ЧР-2021 она выиграла с результатом на три секунды медленнее, что хуже олимпийского норматива. Правда, Андрусенко выполнила его раньше, в 2019-м, но из 1.57 она перестала выплывать уже тогда. В общем, как и в случае с Кудашевым, речь идет о национальном лидерстве на тех дистанциях (кроме коронных двухсотметровок отстраненная парочка нигде не отобралась), где на медали Токио Россия не претендует. И пусть Андрусенко еще планировали ставить в одну из эстафет - 4х200 м вольным стилем (но ни в какую другую!) – там в число грандов мы тоже не входим. На ЧМ-2019 квартет кролисток с Вероникой на последнем этапе установил рекорд страны, но финишировал лишь пятым, в четырех секундах от бронзы.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ «БОМБЫ» В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА?

Поймите меня правильно, я вовсе не собираюсь радостно хлопать в ладоши с криками «отцепили слабеньких». И абсолютно убежден, что за права Кудашева и Андрусенко надо бороться - точно так же, как за любого другого члена сборной России. Просто стараюсь дать вам полную, объективную информацию о том, что произошло. А то коллеги уже столько чепухи понаписать успели…

Особенно неприятно в этом деле другое – то, что отстраняют непосредственно перед Играми, в самый «подходящий» момент. Кто знает, может у федераций по другим видам спорта есть такие же камни за пазухой? Ведь до церемонии открытия в Токио – еще целых восемь дней.

Скорей бы…

источник: «Советский спорт»
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