Девушки дня. 10 спортивных красоток будут делать берпи

На этой неделе пройдет турнир «Домашняя суперлига», в котором звезды российского спорта будут соревноваться друг с другом в упражнении берпи.
В женском дивизионе «Красота» выступят десять девушек, представляющих разные виды спорта.
НАТАЛЬЯ НЕПРЯЕВА (лыжи)
ВАЛЕРИЯ КОБЛОВА (вольная борьба)
АЛЕКСАНДРА СОЛДАТОВА (художественная гимнастика)
НАТАЛЬЯ СОБОЛЕВА (сноуборд)
ЕКАТЕРИНА ЛАВРЕНТЬЕВА (натурбан)
ДАРЬЯ ПИЛИПЕНКО (волейбол)
ЮЛИЯ КАНАКИНА (скелетон)
ГАЛИНА ГАБИСОВА (гандбол)
ЕКАТЕРИНА КЕЙРУ (баскетбол)
ДАРЬЯ НЕПРЯЕВА (лыжи)
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