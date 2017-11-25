«В случае, если будет принято решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, Олимпиада не будет показана в России ни в каком виде.

Да, Олимпиада в этом случае будет просто проигнорирована. И это не инициатива телеканалов. Это решение, принятое на уровне АП. День Икс - 6 декабря», - написал Уткин в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что решение об участии России в Олимпиаде будет принято 5 декабря. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.