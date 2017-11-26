«Я не сторонник отказа от участия в Олимпиаде. Слишком хорошо знаю, сколько пота и крови пролито спортсменами во время подготовки, сколько сил и эмоций вкладывается. Да и не только ими, но и их семьями, тренерами», - приводит слова Богалий «Известия».

«Да, для меня нет никакой страны, кроме России. Я горжусь своей Родиной, и её честь много для меня значит. Но я прекрасно понимаю и тех, кто положил все свои силы и возможности на то, чтобы подготовиться к Олимпиаде. И отказ от неё причинит им слишком сильную боль. Для кого-то это, возможно, единственный шанс выступить на таком уровне. И лишаться его из-за чьих-то ошибок или политических игр — обидно и несправедливо», - считает Богалий.