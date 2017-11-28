«Мы воспринимаем это как временное явление, потому что будет много судов, которыми занимаются наши спортсмены и чиновники. Огромное количество наших ведущих спортсменов не совсем честно «отстегнули» от участия в будущей Олимпиаде. Лыжника Сашу Легкова, скелетонистов Сашу Третьякова, Лену Никитину - ребят, которые должны были нам медали выигрывать. Дисквалифицировали пожизненно тех спортсменов, которые являются флагманами нашей сборной в своем виде спорта. Все это подозрительно выглядит. Думаю, те люди, которые придумали олимпийские ценности, хартию, клятву, девиз, сейчас смотрят из другого мира и им, наверное, обидно и стыдно за то, во что превратилась Олимпиада. Для меня она стала неинтересной, это уже не праздник спорта…», - приводит слова Транькова «Комсомольская правда».